Pesquisadores chineses usam fígado de porco geneticamente modificado em transplante humano

"De fato, descobrimos que ele pode exercer alguma função em um ser humano", afirmou Wang, que especulou que isso seria suficiente para apoiar um fígado humano falho.

Nos Estados Unidos, no ano passado, cirurgiões da Universidade da Pensilvânia tentaram um suporte "intermediário", conectando externamente um fígado de porco ao corpo de uma pessoa com morte cerebral para filtrar o sangue, de maneira semelhante à diálise para rins falhos. A desenvolvedora da técnica, eGenesis, está investigando essa abordagem.

Já a equipe de Wang implantou o fígado de porco ao lado do original, sem remover o fígado da pessoa falecida. Na opinião do cirurgião de transplante de fígado no Centro Médico do Sudoeste da Universidade do Texas, Parsia Vagefi, que não participou do estudo, "isso complica a análise". "Esperançosamente, isso é um primeiro passo, mas, como em qualquer boa pesquisa, há mais perguntas do que respostas."

De acordo com relatos da mídia, no ano passado, outro hospital chinês realizou um transplante de fígado de porco em um paciente vivo, após a remoção de uma parte de seu fígado afetado por câncer. No entanto, os detalhes sobre o desenrolar do experimento ainda permanecem desconhecidos.

Outras experiências

Os cientistas têm modificado geneticamente os porcos para que seus órgãos se assemelhem mais aos humanos, com a esperança de reduzir a escassez de órgãos para transplante.