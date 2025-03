Protesto contra leilão de linhas da CPTM termina em confronto com a polícia e 3 detidos

A SSP diz que a PM analisa as imagens da manifestação e, se encontrar irregularidades, tomará as devidas providências. "A instituição reforça que não compactua com desvios de conduta e todos os excessos são punidos com rigor", completou a pasta, no comunicado.

Em nota, a gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirma que o projeto de concessão das Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade "tem como objetivo ampliar a oferta de transporte público de qualidade" e "modernizar" a operação. O leilão, que será realizado nesta sexta-feira, 28, na B3, prevê investimento de R$ 14,3 bilhões ao longo de 25 anos da futura concessão.

Os funcionários das três linhas da CPTM chegaram a anunciar greve esta semana, mas desistiram da paralisação após audiência na Justiça do Trabalho.

A PPP é aberta a concorrentes individuais e em consórcio, nacionais e estrangeiros. Dentre as propostas confirmadas, estão uma do Grupo Comporte, parte do consórcio responsável pelo futuro Trem Intercidades (até Campinas) e outra do Grupo CCR, o mesmo da ViaMobilidade (que responde hoje pelas linhas 5-Lilás, 8-Diamante, 9-Esmeralda e futura 17-Ouro).

As linhas 8 - Diamante e 9 - Esmeralda são operadas pela ViaMobilidade desde janeiro de 2022. Ao longo dos últimos anos, porém, ambas registraram falhas e o Ministério Público de São Paulo recomendou que o contrato fosse rompido.

Em agosto de 2023, a concessionária assinou Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o MP se comprometendo a implementar melhorias.