Se não tiver juiz isento, não há justiça e democracia, diz Nunes

Ele ainda disse estar muito "incomodado" com o julgamento da cabeleireira Débora Rodrigues Santos, que já tem dois votos para ser condenada a 14 anos de prisão, no regime inicial fechado. A mulher ficou conhecida por pichar a frase "Perdeu, mané" usando batom na estátua da Justiça, no 8 de Janeiro.

"Tá me incomodando muito uma costureira, com um filho de 10 e um de 7 anos, sem nenhum antecedente criminal por portar um batom ter uma condenação de 14 anos. Isso não é razoável, nem alguém que seja do PT, do PSOL, do Cubano, Fidelista, do Fidel Castro, pode ter em sua sã consciência uma aceitação sobre uma situação dessa", criticou Nunes.

Apoiador de Bolsonaro, o prefeito afirmou que não concorda com o que Débora fez, mas que, se existir "esse tipo de comportamento no Judiciário", vamos perder "tudo aquilo que a gente conquistou de mais importante, que é o direito da democracia de se expressar".

Nunes já afirmou que participará da manifestação bolsonarista, em 6 de abril, pedindo a anistia aos presos e condenados pelos atos golpistas do 8 de Janeiro. Nas eleições do ano passado, o então candidato recebeu apoio da ala bolsonarista de São Paulo. No acordo político, Bolsonaro indicou o Coronel Mello Araújo como vice na chapa.