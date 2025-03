Supremo torna réus Bolsonaro e outros sete por tramar ruptura institucional

O ex-presidente foi o único denunciado que esteve no plenário da Primeira Turma. Bolsonaro acompanhou pessoalmente, anteontem, dia inicial de julgamento, mas não foi ao STF ontem, quando seria anunciado o veredicto dos ministros. Após a decisão, disse que é alvo de acusações "graves e infundadas".

Nesta fase, via de regra, não há juízo de valor sobre as acusações. O julgamento do mérito do processo só ocorrerá após a chamada instrução da ação - etapa em que são ouvidas testemunhas e podem ser produzidas novas provas. O Código Penal não define um prazo para a conclusão dos processos criminais, mas a tendência é de que o STF busque julgar Bolsonaro e seus aliados ainda neste ano, para evitar a contaminação do calendário eleitoral de 2026.

MÉRITO

O recebimento da denúncia impõe às defesas um desafio. O resultado do julgamento era esperado e os advogados contavam com a abertura do processo criminal, mas os votos dos ministros do Supremo surpreenderam até os mais pessimistas. Nenhuma questão preliminar levantada pelos advogados foi admitida. Todos os questionamentos processuais foram rejeitados pelos ministros.

Além disso, a Primeira Turma demonstrou alinhamento. Houve diversos acenos e elogios dos ministros a Moraes, relator do processo e alvo preferencial do bolsonarismo.

A profundidade dos votos também pegou os advogados de surpresa. A Primeira Turma do STF foi além do debate sobre a admissibilidade das acusações e já enfrentou argumentos sobre o mérito dos crimes imputados aos denunciados e das tipificações que poderão ressurgir no julgamento da ação penal.