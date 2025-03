TCU cobra transparência da UFRJ sobre uso de doações privadas

O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou que a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) publique informações detalhadas sobre o uso de doações privadas recebidas para execução de projetos para "permitir o adequado controle social dos recursos geridos". A decisão tomada pela 1ª Câmara da Corte, por unanimidade, atende a uma representação da bancada do partido Novo no Congresso Nacional.

De acordo com a decisão do TCU, publicada no último dia 18, a universidade deverá divulgar documentos que permitam "verificar o cumprimento dos encargos assumidos e a execução do objeto pactuado, em consonância com os princípios da transparência e da publicidade e com o disposto na Lei de Acesso à Informação". A Corte também exige que a UFRJ implemente "mecanismos de controle e governança adequados nos casos de execução de projetos oriundos de doações", citando como exemplo a doação da Ford Foundation (Grant 146233).

O deputado federal Marcel van Hattem (Novo-RS) comemorou a decisão do TCU e afirmou que a medida representa "uma vitória da transparência e da boa governança". Segundo ele, o NetLab "tentou esconder por muito tempo os compromissos assumidos com financiadores internacionais, como a Open Society e a Ford Foundation".