Lula discute acordo sobre carne bovina, aviação e Brics no Vietnã

São Paulo, 28 - Em viagem oficial ao Vietnã, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou nesta sexta-feira, 28, sobre a negociação para a venda de jatos da Embraer à estatal Vietnam Airlines e a abertura do mercado daquele país para a carne bovina brasileira. A declaração foi feita durante um encontro com o presidente do Vietnã, Luong Cuong, em Hanói, onde firmaram o Plano de Ação para Implementação da Parceria Estratégica, que abrange o período de 2025 a 2030, com a finalidade de fortalecer o comércio bilateral entre os dois países.Lula também convidou o Vietnã para participar da cúpula do Brics no Brasil, no final deste ano, e destacou a intenção de um acordo comercial do Mercosul com Hanói. "A abertura do mercado vietnamita para a carne bovina brasileira atrairá investimentos de frigoríficos do Brasil para fazer do Vietnã uma plataforma de exportação do Sudeste Asiático", disse Lula, em declaração à imprensa. O presidente brasileiro citou ainda um acordo de cooperação em educação, ciência e tecnologia, destacando que em breve as universidades brasileiras e vietnamitas poderão promover o intercâmbio entre professores e estudantes.Além do Plano de Ação, o encontro foi marcado pela assinatura de dois acordos e dois memorandos. Os acordos abordam o exercício de atividade remunerada por parte de dependentes de missões diplomáticas, repartições consulares e missões permanentes junto a Organismos Internacionais, além da troca e proteção mútua de informações classificadas. Brasil e Vietnã também assinaram Memorando de Entendimento entre o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e o Ministério da Indústria e Comércio do Vietnã para cooperação comercial e industrial, e ainda um memorando em torno de parcerias ligadas ao futebol. Além da reunião com o presidente do país asiático, a agenda de Lula foi marcada por encontros com os líderes dos outros três pilares do sistema político vietnamita: o primeiro-ministro, Pham Minh Chính; o presidente da Assembleia Nacional, Tran Thanh Man; e o secretário-geral do Partido Comunista, Tô Lâm. Ao final, o presidente brasileiro participa da recepção oficial oferecida pelo presidente Luong Cuong.