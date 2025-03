Vacinação contra a gripe na cidade de São Paulo começa nesta sexta, 28

- Trabalhadores de transporte coletivo

- Trabalhadores portuários

- Trabalhadores dos correios

- A população e os funcionários do sistema prisional

Vacina o ano todo

No dia 28 de fevereiro, o Ministério da Saúde anunciou que a vacina da gripe passou a fazer parte do Calendário Nacional de Vacinação para crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos a partir de 60 anos de idade. Isso significa que imunizante ficará disponível em todas as salas de vacina do País para esses grupos durante o ano inteiro. Até então, a oferta do imunizante ficava restrita às campanhas sazonais.