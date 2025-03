Quem foi Oil Man, personagem icônico de Curitiba que morreu aos 64 anos

O biólogo e professor Nelson Rebello, conhecido como Oil Man, morreu na manhã deste sábado, 29 em Curitiba, aos 64 anos. Figura folclórica nas ruas da cidade por andar sempre de sunga, tênis e com o corpo untado com óleo bronzeador, ele foi vítima de uma parada cardiorrespiratória, segundo o Hospital Evangélico Mackenzie, onde estava internado.

De acordo com a assessoria do hospital, Rebello estava internado desde a última quarta-feira e teve uma parada cardiorrespiratória nesta madrugada. O motivo para a internação não foi divulgado, mas o hospital esclareceu na nota divulgada que a morte não "tem relação com os ferimentos sofridos na segunda-feira, 24, após ser atacado por seu cachorro em casa".

O prefeito de Curitiba (PSD), Eduardo Pimentel, decretou luto oficial na cidade no domingo, 30.