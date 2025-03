Deputado do PL é condenado por chamar Gleisi de amante e associar PT ao crime organizado

A juíza Tatiana Dias da Silva Medina, da 18.ª Vara Cível de Brasília, afirma na sentença que a declaração foi "nitidamente vexatória" e "denota um total desrespeito".

"Não se ignora aqui que a requerente exerce cargo político, ostentando a condição de figura pública, naturalmente sujeita a críticas por parte de seus opositores e cidadãos em geral. Todavia, isso não significa que ela deve tolerar que sejam ditas contra si palavras que visem desqualificá-la como pessoa", diz a decisão.

O deputado também foi condenado a pagar R$ 7 mil ao Partidos dos Trabalhadores por afirmar, na mesma publicação, que "todos sabem que o crime organizado do Brasil é fechado com o PT".

A sentença afirma que Ricardo Arruda divulgou intencionalmente "fato cuja veracidade da informação não é comprovada".

"Ao associar o partido autor ao crime organizado o requerido constrói uma narrativa difamatória contra aquele, a qual tem o condão de afetar a sua reputação perante o seu eleitorado e a sociedade em geral, uma vez que a atribuição de vínculo com organização criminosa macula o conceito e a imagem de qualquer pessoa jurídica", escreveu a juíza.

O deputado terá publicar um vídeo nas redes sociais com a retratação. A sentença determina que ele deve esclarecer que são "inverídicas" as afirmações de que o PT tem vinculação com o crime organizado e de que Gleisi é a "tal da amante".