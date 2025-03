No Vietnã, Marina diz a empresários que economia e ecologia fazem parte da mesma equação

Em seu último dia da visita de Estado do Brasil no Vietnã, em Hanói, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), Marina Silva, disse em evento com empresários que a economia e a ecologia fazem parte da mesma equação. "Cuidar adequadamente da agenda de comércio e relações econômicas associada à questão da mudança do clima e do meio ambiente é fundamental. Sem essa agenda, não haverá relações econômicas entre nossos países, tampouco no mundo, porque os recursos naturais são a base do nosso desenvolvimento", afirmou, segundo informou neste domingo, 30, a assessoria da Pasta. "Costumo dizer que economia e ecologia fazem parte da mesma equação", completou.

No discurso feito durante painel de ministros do governo federal no Fórum Econômico Brasil-Vietnã, Marina destacou os instrumentos financeiros desenvolvidos pelo MMA com outras pastas para impulsionar as agendas de combate à mudança do clima e preservação ambiental. "Temos feito o dever de casa. Criamos uma plataforma de investimento entre países, a BIP. Lançamos títulos verdes e conseguimos captar cerca de R$ 10 bilhões para ações de transição energética, bioeconomia e desenvolvimento sustentável. Além disso, estamos trabalhando nosso Plano de Transformação Ecológica, a base de tudo isso, liderado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad", enumerou.

A ministra enfatizou o Fundo Florestas Tropicais Para Sempre (TFFF, na sigla em inglês), anunciado pelo Brasil na COP28, a Conferência do Clima da ONU realizada nos Emirados Árabes Unidos em 2023. A iniciativa recompensará países que comprovadamente protegem suas florestas tropicais, com base em monitoramento feito por satélites. O governo federal trabalha para captar US$ 125 bilhões e lançar o TFFF durante a COP30, que ocorre em Belém (Pará), em novembro.