Tarcísio na briga pelo Planalto é ideia que 'se consolida', diz vice-governador

Ramuth, que assumiria o governo do Estado em abril do ano que vem caso Tarcísio se afastasse para disputar o Planalto, reconhece que hoje, mesmo inelegível, a postulação de Bolsonaro é um fato. Mas a situação do ex-presidente pode se agravar ao longo dos próximos meses, à medida em que o STF (Supremo Tribunal Federal) começar a julgar os acusados de tramar um golpe no país. Na semana passada Bolsonaro foi transformado em réu junto com 7 denunciados.

Como mostrou o Estadão, partidos do Centrão têm pressionado Bolsonaro por uma definição e colocam um prazo para que o ex-presidente abra caminho para outro nome: o final deste ano. Bolsonaro, contudo, insiste que se manterá na disputa e registrará a candidatura mesmo estando inelegível.

Apesar de Tarcísio defender abertamente a sua candidatura à reeleição, Ramuth disse que a política, "muitas vezes, não segue exatamente os nossos desejos".

Ele observou que o governador tem opiniões diferentes do ex-presidente quando julga necessário. Ele citou as recentes declarações de Tarcísio sobre as urnas eletrônicas. O governador elogiou o sistema usado no Brasil e disse que elas são "referência" mundo afora, o que contrariou muitos bolsonaristas.

"Assim como eu, que fui eleito três vezes por meio das urnas eletrônicas, ele confia nesse sistema", afirmou o vice.

CHAPA. Ramuth disse também estar "calmo" e "alegre" por pleitearem seu lugar como candidato a vice-governador de São Paulo, numa eventual substituição na chapa da reeleição.