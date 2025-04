Águas de março até abril: Defesa Civil muda planos após previsão de chuvas

As Defesa Civis municipais manterão as vistorias de campo e as ações dos planos de contingência em vigor, como a montagem de abrigos emergenciais quando houver famílias desabrigadas ou desalojadas.

"Vamos seguir mobilizados por mais 15 dias, considerando o cenário de chuvas intensas que ainda teremos nesta semana. É importante manter todo o time de prontidão para o atendimento rápido e eficiente das ocorrências. Nosso monitoramento seguirá 24 horas por dia, inclusive com a emissão dos alertas", destacou o coronel Henguel Pereira, coordenador estadual da Defesa Civil.

Além dele, participaram da reunião a tenente coronel Claudia Andreia Bemi, diretora da Defesa Civil, os coordenadores regionais, representantes do Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA) e do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), meteorologistas e técnicos do Centro de Gerenciamento de Emergências.