Caso Vitória: polícia indicia suspeito preso por homicídio, sequestro e ocultação de cadáver

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que, nesta segunda-feira, 31, o delegado encarregado do caso, na companhia de peritos do Instituto de Criminalística (IC), realiza novas diligências na casa de Maicol, não sendo descartada a possibilidade de uma perícia complementar.

Os laudos solicitados ao IC e ao Instituto Médico Legal (IML) ainda estão em andamento e serão analisados pelo delegado assim que forem finalizados, diz a pasta. "As diligência prosseguem visando o devido esclarecimento dos fatos e a conclusão do inquérito."

Reconstituição da morte

A polícia também vai fazer uma nova reconstituição da morte da jovem Vitória. A decisão foi tomada após a família apontar contradições no depoimento do rapaz suspeito do assassinato. A data será definida.

Conforme o advogado da família, Fábio Costa, o depoimento de Maicol apresenta incongruências, como a afirmação dele de que matou a jovem dentro do carro com duas facadas, usando a faca que estava entre o banco do motorista e a porta do veículo. A perícia indicou que ela recebeu ao menos três facadas e não identificou manchas de sangue no interior da cabine do carro, onde teria ocorrido a morte.

Segundo Costa, o investigado afirmou ter enterrado o corpo da vítima, usando uma pá e uma enxada, mas a constatação feita pelo advogado é de que o corpo de Vitória foi simplesmente deixado no local, não havendo sinais de que tenha sido enterrado, nem desenterrado. O defensor compartilha da opinião de familiares de Vitória de que, embora Maicol esteja envolvido, outras pessoas teriam participado do crime. Para a família, as investigações devem ser aprofundadas.