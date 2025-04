Chuva causa desabamento de casa em Mauá, alaga estação em Santo André e se espalha por SP

A região metropolitana de São Paulo vem sendo atingida por forte chuva na tarde desta segunda-feira, 31. Em Mauá, uma casa desabou no Jardim Zaíra por volta das 14h30 - até as 17h não havia informações dos bombeiros sobre feridos ou mortos. Em Santo André, a estação Prefeito Celso Daniel-Santo André da CPTM, na Linha 10-Turqueza, alagou, e a circulação dos trens foi interrompida no trecho entre as estações Utinga e Mauá.

Às 16h a Defesa Civil estadual emitiu alerta severo de chuvas para a zona leste da capital, para onde o temporal se encaminhava.

O imóvel que desabou em Mauá fica na rua Benedita dos Santos Silva. Três viaturas do Corpo de Bombeiros foram ao local. A informação preliminar é de que não havia feridos, mas os agentes seguiam trabalhando no local às 17h à procura de vítimas.