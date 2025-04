Chuva causa desabamento de casa em Mauá e alaga estação no ABC; Defesa Civil emitiu alerta

Em Santo André, a chuva que começou por volta das 14h alagou a Avenida dos Estados, mas até as 17h não havia registro de desabamentos nem de pessoas feridas. Em São Bernardo, o temporal causou pontos de alagamento na avenida Kennedy.

A circulação de trens da CPTM foi interrompida na Linha 10-Turqueza às 14h50, entre as estações Utinga e Mauá. Até as 16h46 a situação permanecia inalterada. Trinta ônibus do Plano de Apoio entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência (Paese) foram solicitados para transportar os passageiros pelas ruas, no trecho interrompido.

Em Mauá, a quantidade de chuva registrada nas últimas três horas foi de 131 mm. A prefeitura emitiu comunicado orientando a população a redobrar os cuidados, "especialmente em área de encosta".

Em Santo André e São Bernardo do Campo, as precipitações registradas até agora foram de 84 mm e 52 mm, respectivamente. Os dados são da Defesa Civil, que emitiu um alerta severo para os três municípios e também para São Caetano às 14h47.

Segundo o CGE, a "chegada da brisa marítima favorece a ocorrência de novas áreas de chuva sobre a Grande São Paulo". A primeira semana de abril deve apresentar sol entre nuvens, tempo abafado e chuvas na forma de pancadas concentradas no final das tardes.

A terça-feira, 1º, segue com sol entre nuvens e temperaturas em elevação. Os termômetros variam entre mínimas de 20°C e máximas que podem superar os 29°C. As chuvas devem retornar na forma de pancadas entre o meio da tarde e o começo da noite.