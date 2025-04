Cidade de SP tem queda de roubos em fevereiro, mas homicídios sobem; veja números

A pasta diz que, com relação aos roubos, o número de ocorrências registradas no Estado no mês de fevereiro também foi o menor desde 2001. Conforme a pasta, além do aprimoramento de estratégias de policiamento, "o aumento na produtividade policial tem refletido diretamente na recuperação de bens e na prisão de criminosos:" "Somente em fevereiro, foram 18.292 prisões e apreensões em flagrante ou por mandado judicial no estado. No mesmo período, 1.113 armas de fogo foram apreendidas, incluindo 12 fuzis de guerra", diz.

A pasta afirma ainda que "o enfrentamento aos crimes de violência contra a mulher, incluindo os estupros, tem sido uma prioridade, com investimentos em políticas públicas, incentivo à denúncia para reduzir a subnotificação destes crimes e aprimoramento da estrutura de atendimento às vítimas". "São Paulo conta com a maior rede de delegacias especializadas em violência de gênero do país, com 141 Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs) espalhadas pelo Estado", aponta a secretaria.