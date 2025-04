Colheita da safra 2024/25 de soja em MT está praticamente concluída, diz Imea

São Paulo, 31 - A colheita da soja 2024/25 em Mato Grosso atingiu 99,68% da área plantada, segundo o Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea). O avanço na semana foi de 0,44 ponto porcentual, mantendo o ritmo ligeiramente superior ao do mesmo período do ciclo anterior, quando 99,68% da área havia sido colhida.Na comparação regional, o médio-norte, principal polo produtor do Estado, concluiu os trabalhos na semana anterior e permanece com 100% da área colhida. O nordeste também chegou à totalidade nesta semana, com avanço de 1,40 ponto porcentual em sete dias. A maior variação semanal foi registrada no norte do Estado, com 0,92 ponto, atingindo 99,47% da área. No sudeste, a colheita alcança 99,91%, enquanto o noroeste e o centro-sul atingiram 100%.Em relação à safra passada, o oeste do Estado foi a única região que colheu em ritmo inferior, com diferença de -0,47 ponto porcentual. Por outro lado, o sudeste avançou 1,07 ponto em relação ao mesmo momento do ciclo 2023/24.A média estadual segue acima da média histórica dos últimos cinco anos para o período e dentro da faixa de normalidade, conforme gráfico do instituto.