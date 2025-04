Como fica o tempo em São Paulo? Temperaturas vão diminuir?

A cidade de São Paulo deve registrar temperaturas mais amenas a partir do próximo sábado, 5, de acordo com a previsão feita pela Meteoblue. A expectativa é que ao longo da semana que vem a máxima não passe dos 24ºC.

Ao logo do verão, estação que terminou em 20 de março, foram diversos dias de forte calor. Até sexta-feira, 4, a expectativa é de tempo abafado e chuvas na forma de pancadas concentradas no fim das tardes, com risco de alagamentos.

Veja a previsão para os próximos dias na capita paulista: