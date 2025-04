Homem que apalpou nádega de nutricionista no elevador é condenado a pagar R$ 100 mil

A juíza Lucimeire Godeiro Costa, da 21ª vara Cível de Fortaleza, afirma na decisão que "a materialidade e a autoria da importunação sexual restaram incontroversas" e que o episódio causou "constrangimento, humilhação e abalo psicológico".

"A conduta do réu - apalpar a autora sem seu consentimento em um elevador - configura inequivocamente importunação sexual. Trata-se de ato ilícito que viola a dignidade sexual da vítima, um dos pilares da dignidade da pessoa humana", diz um trecho da sentença.

Em sua defesa, Israel disse estar arrependido. Ele também argumentou que a divulgação do vídeo gerou sua exposição e lhe causou danos. O assessor de investimentos foi demitido após o episódio vir a público.

A juíza afirma na sentença que "não se pode se considerar como ato ilícito o fato de uma vítima divulgar que sofreu um crime, a fim de que o caso tomasse repercussão".

"A divulgação do caso, inclusive com o surgimento de outras denúncias contra o réu (processo em trâmite na 9ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza), apenas demonstra que a ampla visibilidade do fato pode resultar também na identificação dos responsáveis", concluiu a magistrada.