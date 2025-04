Porto Alegre tem chuva e ventos de 111 km/h; meteorologistas apuram se houve tornado

Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, foi bastante atingida pelas fortes chuvas que caíram nesta segunda-feira, 31, no Sul do País. Nas últimas seis horas, a cidade registrou 60 milímetros de precipitação e os ventos chegaram a 111 km/h na região do Aeroporto Salgado Filho, informou a prefeitura e a Defesa Civil. A empresa de meteorologia Metsul afirma apurar se houve um tornado sobre o Rio Guaiba.

A tempestade provocou alagamentos no Hospital de Pronto Socorro, bloqueios de ruas e avenidas por quedas de árvores e falta de energia em estações de água, o que compromete a distribuição do serviço em todas as regiões do município, informou a administração municipal.

As ETAs Belém Novo, Ilhas, Menino Deus, Moinhos de Vento e São João permaneciam sem luz ate 21 horas - e a única que funcionava até este horário era o Sistema Tristeza. Um caminhão chegou a tombar com a força do vento em cima da nova ponte do Guaíba, que liga a capital à região metropolitana.