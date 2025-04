Abapa: colheita de algodão começará com produção prevista em 787 mil t

São Paulo, 1 - A Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa) acredita que a colheita da safra 2024/25 começará na segunda quinzena de maio, com perspectiva de produção de 787,6 mil toneladas em uma área de 413 mil hectares. Se confirmada a estimativa de produção, o volume será 14% maior do que o obtido em 2023/24. De acordo com a Abapa, tudo vai depender do clima. No cerrado baiano, cerca de um terço das lavouras foi implantado sob sistema de irrigação, o que, segundo a associação, ajuda a diminuir o risco climático."As chuvas recentes estão ajudando a diminuir um pouco as nossas preocupações sobre o quanto os veranicos que tivemos poderão impactar a produção. Mas o algodão é uma cultura de ciclo mais longo, e é muito resiliente à estiagem", disse, em nota, a presidente da Abapa, Alessandra Zanotto Costa. De acordo com ela, do total de algodão a ser produzido na Bahia, cerca de 60% já foram comercializados.