Assinatura eletrônica para certificados sanitários supera 100 mil solicitações

São Paulo, 1 - O sistema de assinatura eletrônica para emissão de Certificados Sanitários Nacionais (CSN) para o trânsito no território nacional de produtos de origem animal atingiu a marca de mais de 100 mil solicitações, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). O CSN foi implementado em abril do ano passado para agilizar e facilitar a rastreabilidade e segurança no processo de certificação dos produtos, explica a pasta. "Das 100.118 mil solicitações, mais de 97 mil já foram efetuadas. O tempo médio de análise é de dois dias."Antes, o CSN era emitido em papel. O documento tinha que ser impresso, carimbado e assinado pelo Auditor Fiscal Federal Agropecuário (AFFA) do Mapa e transportado fisicamente da certificadora para o destinatário. Com a versão online, a pessoa jurídica acessa o parecer online, uma vez que tem acesso ao documento emitido de forma imediata e podem realizar a sua impressão para apresentação aos órgãos de fiscalização do Brasil. Além da assinatura eletrônica, os certificados contam ainda com código de autenticidade e com QR Code, permitindo mais segurança na checagem da veracidade do documento, disse o Ministério.