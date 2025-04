Celular jogado pela janela leva PF a chefões de quadrilha que clonava até site de bancos

Um celular atirado pela janela por um dos presos da Operação Faroeste Digital, realizada no ano passado, levou a Polícia Federal aos líderes de uma organização criminosa e à identificação de "tripeiros" - responsáveis pelo recrutamento de "laranjas" usados para distribuição de dinheiro desviado de contas bancárias de empresas via fraudes eletrônicas. Nesta terça, 1, a PF deflagrou a Operação Tripeiros, para executar 12 mandados de prisão e 18 de buscas, além do sequestro de bens de investigados em São Paulo, Goiás, Santa Catarina e Ceará autorizados pela Justiça.

A PF apurou que a organização criava até site "clone" de bancos, Depois, "atraía" vítimas a entrarem no site escancarando seus dados bancários para transferências milionárias. Os federais classificam o grupo como "uma das maiores organizações criminosas especializadas em fraudes bancárias em pessoas jurídicas".

Segundo a PF, "os criminosos utilizavam técnicas de engenharia social e phishing para realizar as fraudes". O phishing é um ataque cibernético que visa expor dados confidenciais de vítimas.