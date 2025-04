Entregas de fertilizantes em janeiro somam 3,7 milhões de t, diz Anda

São Paulo, 4 - As entregas de fertilizantes ao mercado brasileiro em janeiro de 2025 somaram 3,69 milhões de toneladas, 0,1% abaixo de igual mês de 2024, informou nesta terça-feira a Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda), em nota. Conforme Anda, Mato Grosso concentrou o maior volume de fertilizantes entregues (27,8%), com 1 milhão de toneladas, seguido do Paraná (532 mil toneladas), Goiás (441 mil toneladas), Minas Gerais (364 mil toneladas) e São Paulo (321 mil toneladas).A Anda disse, ainda, que a produção nacional de fertilizantes intermediários em janeiro de 2025 foi de 647 mil toneladas, um crescimento de 21,8% ante o mesmo mês de 2024, quando foram fabricadas 531 mil toneladas.As importações de fertilizantes intermediários alcançaram em janeiro 3 milhões de toneladas, um aumento de 2,5% em relação ao mesmo mês de 2024, quando foram internalizadas 2,93 milhões de toneladas.