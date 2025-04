Julgamento de Bolsonaro no STF pode transformá-lo em um mártir, diz 'Financial Times'

O jornal britânico Financial Times classificou como "arriscado" o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em reportagem publicada nesta terça-feira, 1º. Segundo o periódico, o processo pode "elevar o perfil político" do ex-presidente e até mesmo "transformá-lo em um mártir". Em entrevista ao jornal, o ex-presidente alegou que está sendo alvo de perseguição política.

"Eles querem remover qualquer possibilidade de o meu nome estar na cédula no ano que vem", disse Bolsonaro, que acusou o Judiciário de estar "completamente alinhado" ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A reportagem também cita a mudança do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente, para os Estados Unidos, afirmando que o caso ganhou uma "dimensão internacional". O deputado pediu licença do mandato na Câmara dos Deputados para "buscar sanções aos violadores dos direitos humanos" no país norte-americano.