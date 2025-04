Aprovação e reprovação de Lula por região, gênero, idade, escolaridade, renda, religião e raça

Nos grupos em que Lula já apresentava reprovação superior às menções favoráveis, o índice de desaprovação subiu ainda mais. É o caso dos evangélicos e da faixa de renda de dois a cinco salários mínimos.

Região

A região que mais aprova o governo Lula é o Nordeste, a única em que as menções positivas à atual gestão federal superam as negativas. Ainda assim, a diferença entre os índices de aprovação e reprovação do governo na região tem se estreitado desde outubro de 2024, acirrando-se a cada rodada e, na pesquisa divulgada nesta quarta-feira, chegando a menor diferença de toda a série histórica. São 52% os nordestinos que aprovam o governo Lula, enquanto 46% rejeitam o trabalho do petista neste mandato e 2% não souberam responder.

Por outro lado, o Sul é a região que mais reprova o atual governo. São 64% os moradores da região que desaprovam o governo, enquanto 34% avaliam a gestão de forma positiva e 2% não souberam responder. A diferença entre a reprovação e a aprovação ao governo também é a menor registrada desde o ano passado.

Gênero

A avaliação negativa do governo Lula superou a positiva entre as mulheres. São 53% as mulheres que reprovam a gestão federal, enquanto 43% a aprovam e 4% não souberam responder. A reprovação disparou em relação à rodada anterior, de janeiro, quando 49% das mulheres disseram aprovar o governo, enquanto 47% o rejeitavam, situação que configurava um empate técnico, dentro da margem de erro do levantamento.