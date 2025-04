Aumenta o risco de temporais na Grande SP, mostra previsão do tempo

A expectativa é que a Grande São Paulo tenha mais chuva na sexta-feira (4) e a temperatura comece a baixar com a grande quantidade de nuvens, chuva e a entrada de ventos frios, de origem polar. "Mas a sensação de um ar um pouco abafado ainda vai predominar em grande parte do dia", acrescenta a empresa de meteorologia.

No primeiro fim de semana de abril, a região deve registrar temperaturas amenas devido a uma massa de ar frio e alta umidade marítima. "A combinação do ar frio com a falta do sol, por causa do excesso de nuvens, vai manter a temperatura amena", observa a Climatempo.

Ainda em abril, outras duas massas de ar frio, mais fortes, devem causar queda de temperatura acentuada na Grande São Paulo.

Veja a variação de temperatura para os próximos dias, segundo a empresa Meteoblue:

- Quarta-feira: entre 21ºC e 28ºC;

- Quinta-feira: entre 21ºC e 28ºC;