BRF nomeia Geres como vice-presidente do Jurídico, Tributário e Compliance

São Paulo, 2 - A BRF informou que o Conselho de Administração aprovou por unanimidade a nomeação do advogado Heraldo Geres para o cargo de vice-presidente do Jurídico Brasil, Tributário, Gente e Compliance. A decisão entrou em vigor desde a terça-feira, 1º de abril, conforme ata publicada pela companhia.Geres assumirá a função com um mandato unificado, que se estenderá até 6 de maio de 2026, junto aos demais membros da diretoria. Ele ocupou por 18 anos o cargo de diretor vice-presidente das áreas Jurídica, Tributária e de Recursos Humanos da Marfrig. Agora, vai substituir Alessandro Bonorino, que se transferiu para a XP Investimentos, onde vai liderar a área de gente, como diretor de recursos humanos.Além da nomeação de Geres, o documento detalha a atual composição da diretoria executiva, que permanece sob o comando de Miguel de Souza Gularte como Diretor Presidente Global. Os outros vice-presidentes são Fabio Luis Mendes Mariano (Financeiro e RI), Artêmio Listoni (Operações Industriais e Logística) e Marcel Sacco (Marketing e Novos Negócios).