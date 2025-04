Com presença de Moraes, Dino e Lewandowski, Pacheco lança livro sobre Código Civil

O ex-presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), lançou nesta terça-feira, 1º, uma coletânea de análises da autoria de integrantes da comissão de juristas que foi responsável pela instrução do projeto de atualização do Código Civil.

O evento de lançamento do livro organizado pelo senador, intitulado A Reforma do Código Civil - Artigos sobre a atualização da Lei nº 10.406/2002, ocorreu no Salão Negro do Congresso.

Estiveram presentes parlamentares, juristas e ministros. Entre eles, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski; os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e Flávio Dino; o presidente e o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Herman Benjamin e Luis Felipe Salomão, respectivamente; e os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB).