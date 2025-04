Congresso instala comissão mista de inteligência após denúncia sobre ação hacker da Abin

O presidente da comissão neste ano é o deputado federal Filipe Barros (PL-PR) e o vice-presidente, senador Nelsinho Trad (PSD-MS). Pela resolução que criou o colegiado, os presidentes das comissões de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados e Relações Exteriores do Senado se alternam no comando da comissão mista, com mandatos de um ano.

O documento define como atividades de inteligência ações voltadas à obtenção e análise de dados e informações com potencial de influenciar ações do Estado ou a segurança da sociedade. Já os atos de contrainteligência buscam prevenir, detectar, obstruir e neutralizar ameaças à proteção de dados e informações estratégicas do País.

Entre as competências do colegiado estão:

- Apurar denúncias de violações de direitos fundamentais cometidas por órgãos de inteligência;

- Realizar o controle e a fiscalização externos das atividades dos órgãos do Sistema Brasileiro de Inteligência (Sisbin);

- Emitir parecer sobre propostas legislativas que envolvam temas sigilosos ou atividades de inteligência;