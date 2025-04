'Fábrica de mentiras': como atuava quadrilha que espalhava fake news para extorquir vítimas

Todas as chantagens eram sem rosto, feitas por meio de redes, algumas com conexões internacionais, com uso de VPNs e de fintechs para lavagem de dinheiro, bem como dificultar o rastreamento e a identificação. Algumas mensagens mencionavam, como forma de ameaça, os locais de trabalho da vítima e onde estudavam seus filhos.

A polícia chegou ao local onde o casal operava a "Boca do Glamour" e, além de efetuar a prisão dos dois, apreendeu computadores, celulares e cartões. Os recursos de contas correntes do casal, que somavam mais de R$ 100 mil, foram bloqueados para eventual ressarcimento das vítimas.

De acordo com o delegado, as investigações vão prosseguir para identificar outros possíveis elos da quadrilha. O material apreendido será analisado. "Há uma espécie de escalonamento de crimes cibernéticos, onde o Estado gasta cada vez mais recursos em busca de localizar esses criminosos digitais, com impacto direto no orçamento público", diz.