Fertilizantes Heringer vai hibernar plantas em Minas Gerais, São Paulo e Goiás

São Paulo, 02/04 - A Fertilizantes Heringer vai dar prosseguimento à retomada da operação de sua unidade de Paranaguá (PR) e hibernar as plantas de Ourinhos (SP), Iguatama (MG) e Rio Verde (GO), informou a companhia em comunicado nesta quarta-feira. Segundo a Heringer, a hibernação será realizada de forma gradual, com a redução progressiva de suas operações ao longo dos próximos meses. A decisão de hibernar as plantas levou em consideração o melhor interesse da companhia, de seus acionistas e demais stakeholders, considerando o baixo desempenho financeiro histórico e a baixa perspectiva de viabilidade econômica das plantas no atual contexto de mercado, disse a empresa. Os volumes até então operados por essas unidades passarão a ser atendidos por outras unidades da Heringer. A companhia destacou que a retomada da operação na unidade de Paranaguá ainda em fase inicial, somente voltada para elementos simples."A companhia seguirá avaliando a destinação a ser dada às plantas de Ourinhos, Iguatama e RioVerde, realizando um estudo acerca das alternativas de maximização de retorno à companhia,incluindo a possibilidade de reativação futura havendo mudanças nas condições de mercado ouatravés de venda do ativo por meio de processo competitivo."