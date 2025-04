Lula amplia perda de apoio no Nordeste, entre os mais pobres e mulheres, seu público mais fiel

A pesquisa Genial/Quaest revelada nesta quarta-feira, 2, que mostra queda na aprovação do governo Lula, indicou que a piora nos índices do atual presidente se dá em todas as regiões e, em especial, na região Nordeste, área que tradicionalmente deu apoio maciço ao petista.

Entre os eleitores nordestinos, são hoje 52% os que aprovam Lula, contra 59% que diziam o mesmo em dezembro do ano passado. Enquanto isso, a desaprovação passou e 37% para 46%. Desde outubro do ano passado, a diferença entre aprovação e desaprovação caiu e 43 pontos porcentuais para apenas seis pontos. Foi a maior perda de apoio de Lula entre todas as regiões nesses cinco meses.

Os piores índices de Lula aparecem na região Sul, na qual já são 64% os que desaprovam o governo, contra apenas 34% os que aprovam. Em janeiro de 2025, eram 59% os que desaprovavam 49% os que aprovavam.