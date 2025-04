Quem era o arquiteto morto após atropelar assaltante na zona oeste de SP?

Apaixonado pela arquitetura com design, Aguiar projetava, desenhava e desenvolvia mobiliário para apartamentos e escritórios. "Para os que dizem que arquitetura é privilégio de poucos e se negam ao conforto de morar bem, está aí mais um projeto nosso com bom resultado de economia, praticidade e reutilização de materiais, juntos num só espaço preparado para a primavera que está por vir", escreveu, sobre um de seus trabalhos.

Em sua página no Facebook, ele fez postagens sobre seu casamento, em março de 2023, revelando o plano de ter filhos. O arquiteto também gostava de pets, especialmente gatos - há imagens dos felinos em suas redes sociais. Os posts revelam que se interessava por ciclismo e viagens para destinos mais exclusivos, como o deserto do Atacama, no Chile, e o sítio arqueológico de Machu Picchu, no Peru.

Nas redes sociais, amigos e conhecidos lamentaram a morte do arquiteto. "Foi guerreiro demais, excelente pessoa. E pensar que eu que vendi esse carro (Montana) para ele. Lembro que disse que estava muito feliz com a Montana e ia utilizar para trabalhar em novos projetos", postou Newton Cuesta.

À TV Globo, a irmã de Jefferson, Jaqueline Dias, disse que a família está abalada. "Era uma pessoa de coração muito bom, ajudava todo mundo, a família toda. Estava sempre presente, sempre junto." Ela também lamentou a ausência do irmão nos almoços da família a partir de agora. "Vai ser horrível, vai faltar um pedaço gigante."

A reportagem entrou em contato com familiares de Jefferson e aguarda retorno.

Entenda o que aconteceu