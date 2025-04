Relator de representação contra Glauber Braga pede cassação do deputado no Conselho de Ética

No dia 16 de abril de 2024, Glauber expulsou da Câmara o influenciador Gabriel Costenaro, integrante do MBL, aos chutes. Na ocasião, Costenaro fez insinuações sobre a ex-prefeita de Nova Friburgo Saudade Braga, que na época estava doente. Ela faleceu 22 dias após o ocorrido.

A expectativa é que o texto seja votado na próxima semana, após pedido de vista (mais tempo para análise) feito por Chico Alencar (PSOL-RJ) nesta quarta-feira.

Em sua defesa, Glauber chamou Costenaro de "provocador", afirmou que essa conduta faz parte do "modus operandi" do MBL e lembrou da posição de um dos líderes da bancada da bala, Alberto Fraga, que disse que se o fato ocorresse com ele, iria "quebrar na porrada" o manifestante.

"O depoimento do deputado Fraga neste Conselho de Ética foi um depoimento de absolvição ou de arquivamento do procedimento", disse.

Glauber também disse que agiu para "defender a honra da mãe" e que tal conduta era um "dever de vida".

A Comissão de Ética contou com a presença da bancada do PSOL na Casa. O principal ponto de reclamação desse grupo foi o fato de que o deputado federal Chiquinho Brazão (União-RJ), preso há mais de um ano sob a acusação de ser o mandante do assassinato da ex-vereadora do Rio Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, ainda mantém o mandato parlamentar enquanto o plenário não julga a representação contra ele.