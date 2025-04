São Paulo inaugura centro de atendimento para pessoas com autismo; veja como agendar triagem

Como agendar uma triagem?

Para agendar a triagem, é preciso acessar o site do Centro TEA (teaconectado.com.br) e clicar em "Iniciar Cadastro". Em seguida, é necessário preencher os dados da pessoa a ser atendida (nome, data de nascimento e endereço com CEP), anexar os documentos exigidos (laudo médico e comprovante de endereço) e escolher a data e o horário do encontro.

De acordo com a prefeitura, a equipe da unidade analisará a solicitação para verificar se a pessoa atende os critérios e, em caso positivo, a confirmação do agendamento será enviada por WhatsApp, telefone ou e-mail em até sete dias úteis.

No dia da triagem, os profissionais do centro realizarão uma entrevista com o familiar principal e a pessoa com autismo para identificar demandas específicas e elaborar o plano individual de atendimento.