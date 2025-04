Saúde do papa permanece estável, mas há incerteza sobre participação dele em agendas públicas

"Era o papa que esquiava, que nadava, depois o papa ferido e hospitalizado, e finalmente, o do longuíssimo período de sua doença", recorda ele, afirmando que não é o caso de Francisco, que tinha 20 anos a mais quando foi eleito em 2013.

Desde sua aparição pública após receber alta, o jesuíta argentino tem sido quase invisível. Francisco, que nunca quis diminuir seu ritmo de trabalho, agora é obrigado a um descanso estrito por pelo menos dois meses, e vive recluso na residência Santa Marta, no Vaticano, sem atividade pública. Mas, em meio ao ano do Jubileu e com a Páscoa, a festa mais importante do calendário católico, se aproximando, sua presença continua sendo muito importante para os fiéis.

Até o momento, disse a Santa Sé, ainda é cedo para especular sobre a participação do papa nas cerimônias da Semana Santa.

Fragilidade x ausência

O Vaticano busca um equilíbrio entre mostrar um papa frágil ou deixar que sua ausência provoque rumores, especialmente entre seus adversários. "É um equilíbrio delicado", indica uma fonte do Vaticano. "Não faz tanto tempo os papas só eram vistos em público de vez em quando, mas era raro. Hoje em dia, em uma sociedade da imagem, devemos ser visíveis", acrescenta.

Na era das redes sociais e da desinformação, a hospitalização de Francisco deu lugar a uma grande quantidade de teorias da conspiração, algumas assegurando que havia morrido. Além disso, a convalescença de Francisco é uma ruptura para um papa conhecido pelos banhos de multidão, beijando bebês ou saboreando o mate que lhe ofereciam os peregrinos.