BNDES aprova R$ 20 mi para empresa de Goiás fornecer dispositivos médicos ao SUS

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento no valor de R$ 20 milhões para a Scitech Produtos Médicos fornecer dispositivos médicos para atender à demanda do Sistema Único de Saúde (SUS). A empresa fica em Aparecida de Goiânia, Região Metropolitana de Goiânia (GO).

Os recursos fazem parte do programa BNDES Fornecedores SUS, informou o banco de fomento. A empresa atenderá à demanda do SUS por stent farmacológico para artéria coronária, cateter balão para angioplastia, cateter guia para angioplastia, fio guia dirigível para angioplastia, introdutor valvulado e balão periférico.

"A operação aprovada pelo BNDES contribui para o fortalecimento da indústria nacional que fornece dispositivos médicos ao Sistema Único de Saúde. Desde 2024, o banco já aprovou R$ 117 milhões com essa finalidade. São recursos que garantem o acesso da população ao atendimento de qualidade, uma das prioridades do governo do presidente Lula", explica o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.