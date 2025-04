Frente fria: SP tem alerta para chuvas intensas e ventos de até 100 km/h

- Suzano

- Ubatuba

Ainda conforme o Inmet há alerta laranja para um trecho do Amazonas e o Estado do Acre, assim como alerta amarelo para a incidência de chuva nesta quinta-feira (3) em áreas do Norte, Centro-Oeste, Sudeste, Sul e parte do Nordeste do País. Os avisos também podem ser atualizados.

Defesa Civil do SP irá montar um gabinete de crise

Nessa quarta-feira, 2, a Defesa Civil do Estado de São Paulo já havia emitido alerta para a incidência de fortes chuvas entre esta quinta-feira e sábado, 5, devendo a população ficar atenta aos riscos e recomendações de segurança.

Conforme o órgão estadual, a formação e atuação de uma frente fria favorecerá a ocorrência de temporais na faixa leste do Estado paulista, atingindo principalmente as regiões do litoral norte, Baixada Santista, Vale do Paraíba, região metropolitana de São Paulo, Vale do Ribeira e para as regiões de Sorocaba, Campinas e Itapeva.