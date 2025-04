Novos anúncios estão chegando, diz Lula; MCMV passará a beneficiar também a classe média

Em cerimônia sobre as entregas dos últimos dois anos de gestão, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva insistiu nas críticas ao que encontrou no governo quando assumiu seu terceiro mandato, que sucedeu à Presidência de Jair Bolsonaro, e afirmou que "novos anúncios estão chegando". O petista afirmou que o Minha Casa, Minha Vida (MCMV) passará também a atender famílias de classe média, sem dar detalhes sobre as novas faixas de renda que serão contempladas pelo programa de habitação. O presidente ainda priorizou falar da segurança pública no discurso, ao citar o Programa Celular Seguro.

"Com atualização do programa Celular Seguro, o governo vai aumentar a proteção dos cidadãos contra roubos desses aparelhos e fortalecer enfrentamento ao crime organizado", disse o presidente no evento, listando ainda a chamada TV 3.0.

"Vem aí a TV 3.0, sistema que vai fazer o casamento definitivo da TV aberta com a internet, com isso a população brasileira terá acesso a TV de última geração com imagem e sons de altíssima definição", afirmou Lula, para quem ainda "há muito a ser feito".