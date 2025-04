Paraná Pesquisas: Cleitinho e Nikolas Ferreira lideram disputa pelo governo de MG

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) e o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) aparecem à frente em uma possível disputa pelo governo de Minas Gerais nas eleições de 2026, segundo o levantamento da Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira, 3. Os dois lideram os principais cenários da corrida com ampla vantagem sobre os outros possíveis candidatos.

Na pesquisa estimulada, Cleitinho lidera com 39,7% das intenções de voto no primeiro cenário. O senador é seguido pelo ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, 19,3%, e pelo ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD) com 14,6%. Na sequência estão o deputado federal Reginaldo Lopes (PT), com 3,8%, o vice-governador de Minas Mateus Simões (Novo), com 3%, e o deputado estadual Tadeuzinho (MDB), também com 3%. Votos em branco e nulo somam 11,8%, e 4,8% não souberam responder.

Já segundo cenário testado, Nikolas Ferreira assume a dianteira com 39,4%, enquanto Kalil aparece com 20% e Pacheco com 15,2%. Reginaldo Lopes, Tadeuzinho e Mateus Simões aparecem com 3,6%, 2,8% e 2,7% nesse cenário. Bancos e nulos são 11,7% e 4,6% não souberam responder.