Chuva deixa SP em atenção para alagamentos; previsão é de temporal

Expectativa de mais chuva em SP

Os temporais são resultado da aproximação de uma frente fria que atua sobre a Grande SP e que vem sendo alertada pela Defesa Civil do Estado.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu, nessa quinta, 3, alerta para chuvas intensas e ventos de até 100 km/h em cidades de São Paulo, incluindo ainda partes do Paraná. Mais alertas também foram emitidos no dia para outras regiões do País, podendo ser atualizados ao longo do dia.

Conforme o CGE, na retaguarda da frente fria, haverá o ingresso do ar frio de origem polar que vai trazer queda acentuada das temperaturas, principalmente em relação às últimas semanas, que foram extremamente quentes.

Ainda nessa quinta-feira, a Defesa Civil do Estado de SP montou um gabinete de crise para monitorar a situação em tempo real e coordenar ações preventivas com os municípios.

Veja a previsão, de acordo com a Meteoblue: