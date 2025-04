Governo Lula enaltece programas sociais com futebol, cristãos e 'passinho'

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou nesta quinta-feira, 3, a campanha "O Brasil é dos brasileiros", que começou a ser exibida na TV, no rádio e nas redes sociais. Com referências ao futebol, menção ao "passinho" - estilo de dança com origem em bailes funk - e inserções de diferentes segmentos da sociedade, o primeiro vídeo da campanha tem cenas de uma família cristã, trabalhadores da indústria, serviços e de beneficiários de programas sociais, como o Pé-de-Meia e Bolsa Família.

A ação do Executivo tem como objetivo dar publicidade às medidas do governo petista nos primeiro dois anos do terceiro mandato de Lula. A campanha é comandada pelo ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), Sidônio Palmeira - marqueteiro da campanha do PT em 2022.

Orçada em R$ 50 milhões, a campanha foi exibida nesta quinta-feira no último intervalo comercial do Jornal Nacional, da TV Globo. Ao menos outros quatro vídeos produzidos pela agência Calia devem ser divulgados no decorrer da campanha.