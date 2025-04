Inmet: fim de semana será de chuva no Sudeste; há alerta de perigo para temporais

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê temporais para região Sudeste neste fim de semana. De acordo com o Inmet, há previsão de temporais acompanhados de rajadas de vento e queda de temperatura em áreas do Centro-Sul do País.Para áreas do leste de São Paulo, Rio de Janeiro e áreas do sul do Espírito Santo, o Inmet emitiu alerta vermelho, de grande perigo, para chuvas fortes com vigência até domingo. Segundo o Inmet, no próximo domingo (6), as chuvas diminuem em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas a condição severa persiste sobre áreas do Espírito Santo e sobre extremo sul da Bahia com chuvas intensas em volumes que podem ultrapassar os 100 milímetros em 24 horas. Há grande risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encostas, segundo o Inmet.O Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres também emitiu alerta de acumulados significativos de chuva nos próximos dias para as seguintes áreas: região Serrana do Espírito Santo, Região Metropolitana de Vitória, litoral sul do Espírito Santo, centro sul do Espírito Santo, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, região Serrana do Rio de Janeiro, região Metropolitana do Rio de Janeiro, Costa Verde, Baixada Litorânea do Rio de Janeiro, Serra Fluminense, litoral norte de São Paulo, Baixada Santista, Vale do Paraíba, Serra do Mantiqueira, Zona da Mata Mineira, sul de Minas Gerais e Campos das Vertentes.