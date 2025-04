Jovem mata o tio lançando óleo quente em seu ouvido, diz polícia de GO

Após discutir devido a esses relacionamentos, na noite do dia 18, o tio foi dormir e a menina, segundo a polícia, ferveu um litro de óleo no fogão, entrou no quarto do tio e lançou o líquido em seu ouvido.

O tio foi socorrido e internado inicialmente no Hospital Estadual Centro Norte Goiano, em Uruaçu. Depois, devido à gravidade da situação, foi transferido para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, onde morreu no dia 28.

Informada sobre o caso, a polícia tomou o depoimento da adolescente no dia 29 e, segundo os agentes, a suspeita confessou o crime. Ela foi apreendida e está em uma unidade socioeducativa de Goiás. Segundo a polícia, a jovem vai responder por crime análogo ao de homicídio triplamente qualificado, caracterizado por motivo torpe, uso de meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima.

No dia 29 foi cumprido mandado de busca e apreensão na casa de outra pessoa que pode ter incentivado ou auxiliado a adolescente antes ou durante a prática do crime. Dois celulares foram apreendidos para identificar eventuais outros alvos da investigação. O caso é investigado.