Lula visita Xingu e concede Ordem Nacional do Mérito ao cacique Raoni

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, viajaram na manhã desta sexta-feira, 4, para o Parque Nacional do Xingu, no Mato Grosso. No local, os dois têm compromissos com o cacique Raoni, condecorado com a Ordem Nacional do Mérito.

A honraria foi concedida "em razão dos relevantes serviços prestados em defesa dos direitos dos povos indígenas, da Floresta Amazônica e do meio ambiente", segundo consta de decreto publicado no Diário Oficial da União (DOU).

A homenagem será entregue pessoalmente pelo presidente Lula na Aldeia Piaraçu, na Bacia do Rio Xingu. A cerimônia de homenagem está prevista para as 13h no horário local - 14h no horário de Brasília. À noite, Lula viaja de Mato Grosso para São Paulo (SP).