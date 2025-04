MDIC destaca alta de venda da agropecuária e indústria de transformação no 1º tri

Brasília, 4 - O diretor de Planejamento e Inteligência Comercial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Herlon Brandão, destacou nesta sexta-feira, 4, que as exportações no primeiro trimestre tiveram alta nos setores de agropecuária, com 4,6%, e na indústria da transformação, com avanço de 5,6%. Na indústria extrativa, houve recuo de 16,7% nas vendas nos primeiros três meses do ano. A maior parte da soja embarcada no primeiro trimestre foi vendida para a China. No total, as vendas do produto nos primeiros três meses do ano, no entanto, caíram 10,4%. Para a China, no geral, as exportações recuaram 13,2% no período. As vendas de café aumentaram 69,8% nos valores somados de janeiro, fevereiro e março. No caso das importações, houve forte avanço de bens de capital no primeiro trimestre, influenciado especialmente pela importação de uma plataforma de petróleo, que foi registrada em fevereiro. No total, as importações cresceram 13,7% no período.