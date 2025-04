Ônibus com estudantes tomba em ribanceira no RS e deixa sete mortos e mais de 20 feridos

Um ônibus que transportava estudantes e professores da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) caiu em uma ribanceira, no final da manhã desta sexta-feira, 4, no município de Imigrante, no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul. Ao menos sete pessoas morreram e mais de 20 ficarem feridas, segundo o Corpo de Bombeiros.

O acidente aconteceu por volta de 11h15, no km 3,5 da rodovia RSC-453. De acordo com as primeiras informações, o veículo teria perdido o freio e saiu da pista, tombando na ribanceira. Segundo a universidade, 35 pessoas estavam a bordo do coletivo.

O grupo de estudantes e docentes do Curso de Paisagismo do Colégio Politécnico da seguia para uma visita técnica ao viveiro de plantas Cactário Horst, no município de Imigrante. Uma equipe da universidade se deslocou para o local do acidente.