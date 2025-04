País tem resultado pior de alfabetização em prova federal; MEC diz que exame não é indicador

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta quinta-feira, 3, dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) para o 2° ano do ensino fundamental que mostram taxa de 49,3% de crianças alfabetizadas no País em 2023. O porcentual revelado pelo teste, aplicado pela própria pasta, é menor do que os 56% indicados no relatório do programa Criança Alfabetizada, feito também pelo ministério a partir de outra metodologia.

O indicador havia sido divulgado no ano passado e é considerado pelo governo federal como o mais adequado para medir a etapa. "Os resultados da alfabetização são esses. É a avaliação que o Inep reconhece como sendo a avaliação da alfabetização do País", frisou, nesta quinta, o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão do MEC, Manuel Palácios, em referência aos dados do Criança Alfabetizada.

O índice foi criado pelo governo em 2024, usando exames feitos pelos Estados em 2023, e divulgado com destaque pelo ministro Camilo Santana em evento com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Palácio do Planalto.