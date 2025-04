Produção de medicamentos radiofármacos é suspensa após tentativa de ataque hacker ao Ipen

- Lutécio-177: empregado no tratamento de tumores neuroendócrinos no pâncreas e no trato gastrointestinal (gastroenteropancreáticos);

- Tálio-201: usado em cintilografias miocárdicas para avaliar o fluxo sanguíneo no coração;

- Guan-IPEN-131 (MIBG): utilizado como adjuvante na localização de tumores neuroendócrinos;

- Gerador de tecnécio-99m: utilizado em exames de imagem para diagnosticar diversas condições;

- Citrato de gálio-67: utilizado em cintilografias para detectar inflamações, infecções e certos tipos de câncer, como linfomas.

Apesar do ocorrido, a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) afirma que a segurança física, radiológica e nuclear não foi afetada. "No entanto, em função da necessidade de preservar a integridade do ambiente de TI foi necessário desconectar a rede do Instituto do ambiente externo, incluindo os acessos via Internet, até que todas as ações preventivas necessárias sejam implementadas", diz em nota.